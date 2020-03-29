Gün Aşırı Ne Demek? Gün Aşırı Nedir? Gün Aşırı Tdk Kelime Anlamı

Günaşırı kelimesi Türkçede çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Ancak genel olarak yanlış anlamı üzerinden değerlendirilir. Yanlış olan anlamı ise ‘sıklıkla’ ya da ‘her gün’ olarak değerlendirilmesidir.

Günaşırı Ne Demek?

Günaşırı kelimesinin doğru anlamı ‘iki günde bir’ şeklinde öne çıkmaktadır. Yani diğer bir anlamı ile bir gün ara vermek olarak günaşırı kelimesi kullanılır. Türkçede bu kelime çok sık, sürekli olarak ya da her gün gibi anlamlar taşımaz.

Günaşırı Nedir?

Gün aşırı kelimesi ara verilerek yapılan bir durum ya da iş anlamına gelmektedir. Özellikle iki günde bir olarak öne çıkan bir kelimedir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Bu ilacı günaşırı kullanmanız gerekmektedir.’’

‘’Günaşırı temizlik yapmak iyidir.’’

Burada anlatılmak istenen sıklıkla ya da her gün değil, iki günde bir veya belirli aralıklarla yapılan işler anlamı taşır.

Günaşırı TDK Kelime Anlamı

Günaşırı kelimesinin Türk dil kurumu kapsamındaki anlamı ‘iki günde bir’ olarak bilinmektedir. Bu kelimenin anlamı ile ortaya çıkan yanlışın yanı sıra ayrıca yazılış konusunda da hatalar bulunmaktadır. Yazım noktasında günaşırı kelimesi olarak bitişik şekilde ele alınmalı ve cümlede geçmelidir.