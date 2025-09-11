Gümüşhane'nin gizli cenneti: Bu özelliğiyle dikkat çekiyor | 'Adeta bir okyanus gibi ayakların altına seriliyor'

Haberin Devamı

İlçeye bağlı Taşlıca köyü sınırlarındaki Çetlüce Yaylası denizden bin 815 metre yüksekliğiyle yılın neredeyse dört mevsimi ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Bahar aylarından itibaren yoğun şekilde ziyaret edilen yayla, özellikle sis deniziyle ünlü.

Bölgeye gelen doğa tutkunları, bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren manzaraları izlemek için Çetlüce Yaylası'nı tercih ediyor. Her yıl yüzlerce fotoğrafçı ve gezgini ağırlayan yayla, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle de dikkat çekiyor.

Sonbahar mevsiminde olunmasına rağmen hala yeşilin farklı tonlarının görülebildiği yaylada ziyaretçiler hayvancılıkla uğraşan köylüler de gündelik yaşamlarını sürdürerek bölgeye ayrı bir otantik hava katıyor.

Çetlüce Yaylası'nın en dikkat çekici yönlerinden biri de tam sırtta yer alması. Bu özelliği sayesinde yayla hem gün doğumunda hem de gün batımında etkileyici bir görsel şölen sunuyor. Güneşin ilk ışıklarıyla kızıllığa bürünen dağlar ve akşam saatlerinde gökyüzünü turuncuya boyayan manzaralar, ziyaretçilerin hafızalarında unutulmaz kareler bırakıyor.

Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan sayısız sarp dağları, derin vadileri, 430'dan fazla yaylasıyla her mevsim etkileyici manzaralarla karşılaşılan Gümüşhane'de bulutların adeta bir okyanus gibi ayakların altına serildiği sis denizi manzaraları yılın hemen her dönemi görülebiliyor.

Pamuk beyazı bulutları yırtarak göğe yükselen haşmetli dağların zirvelerinde yer alan Çetlüce Yaylası'nı ziyaret eden Fatma Cebeci Aydın, "Bugün Çetlüce Yaylası'ndayız. Doğasıyla, tertemiz havasıyla bizi resmen etkiledi. Gün batımını izlemek için çıkmıştık. Çok güzel bir sis denizi gördük. Hayvanlar var, inek bakan insanlar var ve şu an duyduğumuz tek şey aslında inek çanlarının uğultusu. Ses yok, gürültü yok. O yüzden çok güzel, çok keyifliydi. Sis denizini çektik, dağları çektik, çok güzel kareler bulduk burada" dedi.