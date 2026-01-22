Gümüşhaneli tır şoförünün karlı sanatı: Anne ve yavru ayı heykeli ilgi odağı oldu!

Haberin Devamı

Kent merkezinde kar yağışını fırsata çeviren tır şoförü Cihan Oral, yalnızca kürek ve ayakkabı çekeceği kullanarak anne ayı ve yavrusunu karla şekillendirdi. Çocuklarıyla birlikte ortaya koyduğu çalışma, kısa sürede mahallede ilgi odağı haline gelirken vatandaşların da beğenisini topladı. Herhangi bir eğitim almadığını belirten Oral, kara kalem çizimlerinden farklı el işlerine kadar birçok sanat faaliyetiyle uğraştığını söyledi. Daha önceki yıllarda da çeşitli figürlerde kardan heykeller yapan Oral, kar yağdığında bunu sanata dönüştürmekten büyük keyif aldığını ifade etti.

Tır şoförü Cihan Oral öte yandan yaptığı eserleri bozan vatandaşlara da sitem etti.

Eseri ortaya çıkarmak için günlerce çalıştığını ifade eden tır şoförü Cihan Oral, "Karne tatilinde görüyoruz ki maalesef ortada hiç çocuk yok. Çocuklarımız dört duvar arasında kalmış durumda. Teknoloji elbette gerekli ama bu kadar da içeriye sıkışmalarını istemiyoruz. Çocukların dışarıda oyun oynamasını, etkinlik yapmasını görmek istiyoruz. Biz çocukken sabah çıkar akşam eve dönerdik, yağmurda çamurda ıslanırdık ama sokaklarda hep çocuk olurdu. Şimdi Gümüşhane merkezde olmama rağmen sokakta neredeyse hiç çocuk görmüyorum. Sağ olsun kızım bugün bana eşlik etti. Arkadaşları da yanındaydı. Hep birlikte güzel bir şey ortaya çıkarmış olduk. Kar çalışması yaklaşık 2-3 saat sürdü. Tek başıma yaptığım için biraz zor oldu. Karı topladıktan sonra donmasını ve iyice sıkışmasını bekledim. Ertesi gün şekillendirmeye başladım. Normalde bu şekilde yapmak daha zor ama başardım" dedi.

"ESERLERİMİ YIKMASINLAR DİYE SABAHA KADAR NÖBET TUTUYORUM"

Yaptığı eserlerin daha önce duyarsız vatandaşlarca yıkıldığını ve duruma üzüldüğünü söyleyen Oral, "Tepkiler güzel; fotoğraf çektirenler oluyor, el sallayanlar oluyor. Ancak geceleri sabaha kadar nöbet tuttuğum da oldu. Çünkü küçük ayımızın burnunu bile gelip bozmuşlar. Bu doğru değil. Sonuçta emek veriyoruz, çocuklar eğlensin diye uğraşıyoruz. Bu hevesi kırmamak gerek. Daha önce yaptığım kaplumbağayı da yıkmışlardı; çocuk eve ağlayarak geldi, ‘Baba kaplumbağamızı yıktılar' dedi. Olmaz yani. Biraz duyarlılık şart. Bu yetenek herhalde doğuştan var, herhangi bir eğitim almadım. Zaten zaman zaman kar heykelleri ve çeşitli çalışmalar da yapıyorum. Çalışmadığım dönemlerde hem spor gibi oluyor hem de can sıkıntımı gideriyorum. Çocukları eğlendiriyorum, bu da hayatımda güzel bir yer ediniyor. Yıllar sonra ‘Bunu da yapmıştım' diye hatırlayacağım bir anı kalıyor. Çocuklar büyüdüğünde ‘Bizim babamız böyle şeyler yapardı' diye anlatacaklar. Bu da benim için önemli" diye konuştu.

"SANATÇI OLDUĞU İÇİN ÇOK TİTİZ DAVRANIYOR"

Cihan Oral'ın yaptığı çalışmaları hayranlıkla takip ettiğini ifade eden Mete Gözlek, "Köyünden tanıyorum Cihan'ı. Köyde iki yıl önce kardan tank yapmıştı. O çalışma çok dikkatimi çekmişti, gerçekten muhteşem olmuştu. Şimdi merkez mahalleye taşındı. Burada da birçok yaptığı şeyi gördüm. Bir fil yapmıştı, sonra bozuldu. Daha önce kaplumbağa yapmıştı. Şimdiki eseri ise çok daha muhteşem olmuş; bir anne ayı ile yavru ayıyı yaptı. Ben de onu destekliyorum, birkaç kez yardım etmeye çalıştım ama o çok titiz. İşini sanatkârlıkla yapıyor. Cihan'ın böyle çalışmalar yapmasından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

İkra Aytekin de, "Cihan abi kardan kaplumbağa yaptı, ayı yaptı, fil yaptı, daha önce köyümüzde okulun önüne kardan kedi yapmıştı. Cihan abi resim de çiziyor, gerçekten çok güzel çalışmaları var. Bu son yaptığımız çalışma çok zordu ve üç gün sürdü. Çok üşüdük, hatta bazen aşırı üşüdük. Ama insanlar tebrik etti, fotoğraflarımızı çektiler, durup uzun uzun izlediler. Biz buna bir emek veriyoruz ama gelip bozanlar oluyor. Onlara hakkımız helal değil" dedi.