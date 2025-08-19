×
Gümüşhane'den kartpostallık manzaralar... Gökyüzünün kızıllığıyla bulutların beyazlığı birleşti

#Gümüşhane#Ziyaretburnu Tepesi#Manzara
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 09:31

Gümüşhane'de Merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarında yer alan Ziyaretburnu Tepesi'nde akşam saatlerinde oluşan sis denizi manzarası gün batımıyla bir araya gelince kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ziyaretburnu Tepesinde sis denizi büyüledi
Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağların neden olduğu binlerce vadiye ev sahipliği yapan Gümüşhane'de sıcak yaz günlerinde Karadeniz'e yakın vadilerde akşam ve sabahın erken saatlerinde gerçekleşen sis olayı seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Bu mekanlardan birisi olan Merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarında yer alan ve ünlü Taşköprü Yaylasına komşu 2 bin 485 metre rakımlı Ziyaretburnu Tepesinde akşam saatlerinde oluşan sis denizi manzarası gün batımıyla bir araya gelince masalsı manzaralara ev sahipliği yaptı.

Havanın soğumasıyla vadileri dolduran bulutlar Ziyaretburnu Tepesi'nden bakıldığında adeta uçsuz bucaksız bir deniz görünümü sunarken gün batımında gökyüzünün kızıllığıyla bulutların beyazlığı birleşerek pamuk tarlalarını andıran kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Fransa'da yaşayan ve sık sık memleketine gelerek şehrin doğa harikalarını kayıt altına alıp sosyal medya üzerinden paylaşan Gümüşhaneli Hüseyin Mutlu da arkadaşıyla birlikte o eşsiz anlara şahitlik etti.

"GÜMÜŞHANE'MİZİN ÇOK DEĞERLİ, GÜZEL VE EŞSİZ DOĞASI VAR"

Memleket sevdasıyla sık sık 3 bin kilometrelik yolculuk yaparak Gümüşhane'nin "saklı cennetlerini" drone kamerasıyla ölümsüzleştiren ve şehrin eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan Mutlu, "Gümüşhane'mizin çok değerli, güzel ve eşsiz doğası var. Her videoda söylüyorum, gelip buraları keşfedelim bu manzaranın tadını çıkaralım diye. Çünkü insanlar bu manzaraları izlemek için başka yerlerde kilometrelerce tırmanıyorlar. Ama bizim ayağımızın dibindeki yerlerimize maalesef biz gelip gezmiyoruz, buraları keşfetmiyoruz. Gerçekten bu çok üzücü" dedi.

"MEMLEKETİMİZİN YÜZDE 80'İNİN MEMLEKETİMİZİN NERESİNDE NE VAR HABERİ YOK"

Çektikleri sis denizi manzarası için neredeyse tamamen asfalt ve beton yolla bölgeye ulaştıklarını ifade eden Mutlu, "Bu manzaralar başka illerde olduğu gibi Gümüşhane'mizde de turizme katkı sağlayabilir. Maalesef memleketimizin yüzde 80'inin memleketimizin neresinde ne var haberi yok. Bunu göstermek amaçlı gelip devamlı böyle videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu güzel manzaraları onlarla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bu sislerin Karadeniz'den gelen nemli hava kütlelerinin Gümüşhane'nin yüksek ve soğuk dağlarına çarpıp vadilerinde yoğunlaşmasıyla oluştuğunu bildirdi.

