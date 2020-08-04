Gümüşhane’den bir karantina haberi daha

Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesi'nde yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını kapsamında 4 pozitif, 26 temaslı tespit edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu mahallede bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı. Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada “Kelkit ilçesi Karaçayır Mahallesi'nde 4 pozitif, 26 temaslı tespit edildiğinden virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu mahallede bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.



Mahalle giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

Gümüşhane’de Merkez ilçeye bağlı Boğalı köyü, Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesi ve son olarak Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesi'yle birlikte karantina altına alınan yerleşim birimi 3 oldu.