Gümüşhane'deki köyüne özel uçağıyla gitti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Orhan Ünsal Hava Parkı'ndan eşiyle birlikte havalandı. Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı Orhan Ünsal, yaklaşık 2 saat 45 dakika süren uçuşun ardından Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyü sınırlarında önceden belirlenen uygun bir toprak araziye sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi.

Hemşehrilerinin köye uçakla geleceğini önceden haber alan vatandaşlar ise iniş yapılacak arazide toplandı. Bölge için sıra dışı anlara sahne olan inişte uçağın teker koymasıyla birlikte büyük heyecan yaşanırken, Orhan Ünsal alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı.

İlk kez bu kadar yakından bir uçağı görme fırsatı bulan çok sayıda vatandaş, özel uçağı ilgiyle inceleyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.