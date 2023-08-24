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Gümüşhane’de zehirli örümcek tehlikesi

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#Gümüşhane#Örümcek#Zehir
Gümüşhane’de zehirli örümcek tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 10:54

Gümüşhane’de vatandaşlar tesadüfen dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan "argiope lobata" türü örümcekle karşılaştı. Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümcek, dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı buluyor.

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Merkeze bağlı ArzularKabaköy beldesinde daha önce görmedikleri bir örümceğe denk gelen vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, avını yakalayıp yiyen örümceğin o anlarını da şaşkınlıkla izledi.

ArzularKabaköy Beldesi Esentepe Mahallesi muhtarı Özgür Bayır ve Sedat Çiftçioğlu tarafından bulunan örümcek, farklı bir görünüme sahip olması nedeniyle tesadüfen fark edildi.

Fotoğrafını çekerek internetten yaptıkları araştırmada örümceğin daha önce Gümüşhane bölgesinde çok görülmeyen ve dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğunu belirleyen Bayır ve Çiftçioğlu, örümceğin eşini bile yiyebilen bir tür olduğu fakat kolay kolay insanlara saldırmadığı, güçlü zehiriyle ağına takılan avını anında öldürebildiğini öğrendi.

Ender görülen örümcek türünü görüntüleyen Bayır ve Çiftçioğlu, “ArzularKabaköy beldesinde dünyada görülen en zehirli örümceklerden birisini bulduk. Yapısı çok farklı diğer örümceklerden birisi. Türkiye'de bazı bölgelerde ender olarak görünüyor. Örümceğin ağında yakaladığı avı var” ifadelerini kullandı.

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ZEHRİ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken "argiope lobata" türü örümceğin, taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceği ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı, ölümcül zehrinin ‘nörodejeneratif’ hastalığının tedavisinde kullanıldığı da öğrenildi.

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#Gümüşhane#Örümcek#Zehir

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