Gümüşhane'de vahşet! 26 yaşındaki Arzu Pekin, eşi tarafından odunla dövülerek öldürüldü

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde başından yaralanan Arzu Pekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN KATİL ZANLISI ARANIYOR

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekiplerin, Halis Pekin’i yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.