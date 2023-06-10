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Gümüşhane’de trafik kazası! Tabelaya çarparak durabildi

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#Gümüşhane#Trafik Kazası#Gümüşhane Kaza
Gümüşhane’de trafik kazası Tabelaya çarparak durabildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 03:17

Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki tabelaya çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza gece saatlerinde Gümüşhane Harmancık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Trabzon’dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki 69 AAE 871 plakalı otomobilin sürücüsü Ç.Ş. Harmancık köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi.

Gümüşhane’de trafik kazası Tabelaya çarparak durabildi

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ç.Ş., M.Ş., B.K. ve M.Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Gümüşhane’de trafik kazası Tabelaya çarparak durabildi

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#Gümüşhane#Trafik Kazası#Gümüşhane Kaza

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