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Gümüşhane'de tayini çıkan memura nakliyeci şoku! Fiyat artışına itiraz edince saldırdılar

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#Gümüşhane#Nakliye Firması#Kavga
Gümüşhanede tayini çıkan memura nakliyeci şoku Fiyat artışına itiraz edince saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 10:44

Evini taşımak için 50 bin liraya anlaştığı nakliye firmasının taşınma günü fiyatı 80 bin liraya çıkarmasına itiraz eden kamu görevlisi, çalışanların tehdit ve saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Gümüşhane'nin İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce tayini başka bir ile çıkan kamu görevlisi, ev eşyalarının taşınması için bir nakliye firmasıyla 50 bin TL karşılığında anlaşma sağladı.

Gümüşhanede tayini çıkan memura nakliyeci şoku Fiyat artışına itiraz edince saldırdılar

Taraflar arasında fiyat konusunda mutabakata varılırken, taşınmanın gerçekleştirileceği gün nakliye firması iddiaya göre daha önce anlaşılan ücretin geçerli olmadığını belirterek taşınma bedelinin 80 bin TL olduğunu söyledi.

Gümüşhanede tayini çıkan memura nakliyeci şoku Fiyat artışına itiraz edince saldırdılar

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Beklenmedik fiyat artışı karşısında duruma itiraz eden vatandaş ile firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada vatandaşın iddiasına göre nakliye çalışanları hakaret ve tehditler savurarak, fiziki şiddet girişiminde bulundu.

Gümüşhanede tayini çıkan memura nakliyeci şoku Fiyat artışına itiraz edince saldırdılar

Yaşanan arbede sırasında cep telefonuyla kayıt almaya başlayan şahıs, hem saldırı girişimlerini hem de kendisine edilen tehditleri görüntüledi. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, taraflar birbirinden uzaklaştırıldı. Mağdur şahıs ise firma çalışanlarından şikâyetçi olacağını belirtti.

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#Gümüşhane#Nakliye Firması#Kavga

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