MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGümüşhane’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
GeriGündem Gümüşhane’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Gümüşhane’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gümüşhane’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Abone Olgoogle-news

GÜMÜŞHANE’de koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada il genelinde bugünden itibaren sokakta maske takılması zorunlu hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Maske, sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılması gerekiyor. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdürecektir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket edenlere ilgili kanunlar gereğince yaptırım uygulanacaktır” denildi.

 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Gümüşhaneliler koronavirüs tedbirlere uydu, 2 haftadır virüs vakasına rastlanmadı
daha fazla video için

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle