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Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)-
Haber Giriş: 22.07.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Gümüşhane'de kafa kafaya facia! Hayatını kaybetti

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Gümüşhane'de kafa kafaya facia! Hayatını kaybetti

Gümüşhane'de otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Baykan Gül (46) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şiran-Alucra karayolu, Sarıca köyü yol ayrımına meydana geldi. Şiran’a giden Fikri Aydoğdu (43) yönetimindeki 16 LJY 29 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Baykan Gül’ün kullandığı 61 ABD 395 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Fikri Aydoğdu ile yanındaki Yasin Demir (26) ve kamyonetin sürücüsü Baykan Gül ile beraberindeki Feridun Gül (42) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Şiran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Baykan Gül, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gümüşhanede kafa kafaya facia Hayatını kaybetti

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