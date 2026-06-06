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Gümüşhane'de eşini odunla döverek öldürmüştü! Saklandığı depoda yakalandı

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#Gümüşhane#Kadın Cinayeti#Arzu Pekin
Gümüşhanede eşini odunla döverek öldürmüştü Saklandığı depoda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 17:58

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde eşi Arzu Pekin’i (26) başına odunla vurarak öldürüp kaçan Halis Pekin (27), saklandığı depoda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgusu için emniyete götürüldü.

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Olay, 2 Haziran’da Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı.

Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde başından yaralanan Arzu Pekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gümüşhanede eşini odunla döverek öldürmüştü Saklandığı depoda yakalandı

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Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekipler, firari şüpheliyi, Torul’da saklandığı depoda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.

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#Gümüşhane#Kadın Cinayeti#Arzu Pekin

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