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Gümüşhane'de elektrik direğini saran üzüm asması ağaç görüntüsü oluşturdu

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#Gümüşhane#Bağlarbaşı Mahallesi#Üzüm Asması
Gümüşhanede elektrik direğini saran üzüm asması ağaç görüntüsü oluşturdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 09:31

Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yıllar içinde büyüyen üzüm sarmaşıkları, sokaktaki metal elektrik direğini tamamen kapladı. Üzerindeki yeşil yapraklar ve meyvelerle ilk bakışta ağacı andıran direk, mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor.

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Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yerleşim alanı içerisinde bulunan bir elektrik direği, yıllar içerisinde büyüyen üzüm sarmaşıklarının gövdesini tamamen kaplamasıyla dikkat çekici bir görüntüye kavuştu.

Gümüşhanede elektrik direğini saran üzüm asması ağaç görüntüsü oluşturdu

Direğin metal yapısı yeşil yaprakların ve meyvelerin arasında neredeyse görünmez hale gelirken, ilk bakışta ağacı andıran görüntü vatandaşların da ilgisini çekti. Ortaya çıkan manzara, doğanın insan eliyle oluşturulan yapılara rağmen kendine yaşam alanı bulma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Gümüşhanede elektrik direğini saran üzüm asması ağaç görüntüsü oluşturdu

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"BU ÜZÜM SARMAŞIKLARI YAKINDA HER YERİ SARACAK"

Üzüm sarmaşıklarının uzun yıllardan beri kendisine büyüme alanı bulduğunu ifade eden Bağlarbaşı Mahallesi muhtarı Fahri Ölmez, "Bu üzüm bizim çocukluğumuzdan beri burada. Bu zamanla sara sara bundan önce tahtadan olan direği de sarmıştı şimdi bu direği de bir ağaç haline getirdi. Bu sarmaşık her tarafa doğru uzuyor, derenin karşısında bizim muhtarlık binamız var İnşallah oraya kadar gelir. Resim çizmemize gerek yok işte cenabı Allah'ın bize verdiği resim. Ağaç, demir direk, asma üzüm işte resim karşımızda. Canlısı burada görmek isteyen varsa gelsin görsün" dedi.

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#Gümüşhane#Bağlarbaşı Mahallesi#Üzüm Asması

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