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Gümüşhane'de eğitme 1 gün ara verildi

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#Gümüşhane#Gümüşhane Kar Tatili#Gümüşhane Okullar Tatil Mi?
Gümüşhanede eğitme 1 gün ara verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 20:14

Türkiye'de birçok şehri etkisi alan kar yağışı Gümüşhane'de bugün sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Gümüşhane Valiliği, yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

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Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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#Gümüşhane#Gümüşhane Kar Tatili#Gümüşhane Okullar Tatil Mi?

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