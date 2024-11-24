Gümüşhane'de eğitme 1 gün ara verildi

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Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.
🇹🇷BASIN DUYURUSU ❄️— Gümüşhane Valiliği (@Ghanevalilik) November 24, 2024
📢 Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verilme ve İdari İzin Kararı
📅 Tarih: 25 Kasım 2024 Pazartesi
📍 Yer: İl Merkezi ve İlçeler
🔹Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının… pic.twitter.com/McAMYiM94F