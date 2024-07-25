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Gümüşhane'de dehşet anları! Cinnet getiren şahıs akrabalarına kurşun yağdırdı

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#Güimüşhane#Kelkit#Alacat
Gümüşhanede dehşet anları Cinnet getiren şahıs akrabalarına kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 23:06

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde cinnet getiren şahıs, silahla 3 kişiyi vurdu. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Alacat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde cinnet getiren Ü.Y., akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurten Yapıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kurşunların hedefi olan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu ise ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Yapıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Güimüşhane#Kelkit#Alacat

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