×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gümüşhane’de dehşet anları... Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Gümüşhane#Bıçaklı Saldırı#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 19:29

Gümüşhane’de boşanma aşamasındaki şahsın eşine bıçaklı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çevredeki esnafın saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Haberin Devamı

Gümüşhane’nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 29 yaşındaki eşi N.K.’ye bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı.

Gümüşhane’de dehşet anları... Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek saldırganı uzaklaştırırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.K.’nin eşine yönelik bıçaklı saldırısı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın, N.K.’nin arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden saldırdığı, kadını defalarca bıçakladığı ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Haberin Devamı

Gümüşhane’de dehşet anları... Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Gümüşhane’de dehşet anları... Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyete götürülürken, yaralanan N.K. ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.K.'nın tedavisinin devamı için Trabzon’a sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gümüşhane’de dehşet anları... Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Gümüşhane’de dehşet anları... Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gümüşhane#Bıçaklı Saldırı#Kadına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!