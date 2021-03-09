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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

Gümüşhane'de bir köyde vaka sayısının artmasıyla karantina uygulaması başlatıldı

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Gümüşhane'de bir köyde vaka sayısının artmasıyla karantina uygulaması başlatıldı

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinin Gürgenli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

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