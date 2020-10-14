MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
GeriGündem Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 22:49 | Son Güncelleme:

Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün Büyük Yücebelen bölgesinde 5 pozitif vaka ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle salgının önlenmesine yönelik tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde karantina tedbiri uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle