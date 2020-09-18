Gümüşhane Valisi Taşbilek: Misafirlik ilişkilerinizi askıya alın

Vali Kamuran Taşbilek, düzenlediği basın toplantısında artan koronavirüs vakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Misafirlik ziyaretlerinin askıya alınmasını isteyen Vali Taşbilek, "Çok özel bir isteğim var. Allah aşkına şu süreçte dışarıdan gelenlere 'gelmeyin' diyoruz. Ama Gümüşhane merkezinde ve içerisinde her vatandaşın bu süreçte komşuluk ilişkilerini biraz seyrekleştirelim. Bir aylık süreçte misafirlik ilişkisini askıya almamız ilimizi hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracaktır. Hastalık yabancıdan yabancıya değil, birbirini tanıyan insanlar arasında daha çok yayılıyor. Çünkü daha rahat oluyoruz. Biz aldığımız bir virüsü ve gittiğimizde mesafe tanımaksızın eşimize, çocuklarımıza bulaştırıyoruz. Evlerimizi korunmak daha önemli. Komşuların virüsü taşıma oranı daha fazla, evler arası gidiş gelişlerde virüs yayılıyor. En azından şu bir aylık sürede misafirlik ilişkiler kesilir ve telefonla iletişim artarsa daha iyi önlem alabiliriz” dedi.