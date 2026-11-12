×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gümüşhane Üniversitesi'nde taciz iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretim üyesi açığa alındı

Güncelleme Tarihi:

#Eğitim#Üniversite#Taciz
Gümüşhane Üniversitesinde taciz iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretim üyesi açığa alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 16:39

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi İ.A., bir kız öğrencinin taciz şikâyeti üzerine üniversite yönetimi tarafından açığa alındı. Disiplin soruşturması başlatılan olayla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, etik dışı davranışlara karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiği belirtildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim üyesi İ.A. hakkında, bir kız öğrenci taciz iddiasıyla şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından üniversite yönetimi tarafından konuya ilişkin idari süreç başlatılırken, öğretim üyesi açığa alındı.Konuyla ilgili Gümüşhane Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

İddiaların kuruma intikal ettiği andan itibaren hassasiyetle ele alındığı ve ivedilikle disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. Üniversitenin her türlü etik dışı davranış ve kabul edilemez tutuma karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

Gözden KaçmasınBeyoğlunda dehşet: Evde halıya sarılı erkek cesedi bulunduBeyoğlu'nda dehşet: Evde halıya sarılı erkek cesedi bulunduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Üniversite#Taciz

BAKMADAN GEÇME!