Gümrükte 11 adet cep telefonu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den ülkemize girmek üzere olan bir araçtan şüphelenerek detaylı tarama için x-ray cihanına gönderdi. Cihazda yapılan detaylı taramada araçta 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sürücü hakkında işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.