Gümrüklerde zehre geçit yok... 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen altı ayrı operasyonda uyuşturucu kaçakçılığına ağır darbe vuruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda; Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 286 kilogram metamfetamin, İstanbul Havalimanı’nda 173 kilogram esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 153 kilogram esrar, Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 25 kilogram esrar, İpsala Gümrük Kapısı’nda 22 kilogram esrar olmak üzere toplam 659 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalaması gerçekleştirilen uyuşturucu madde imha edildi” denildi.