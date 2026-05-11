×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gümrüklerde zehre geçit yok... 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#TİCARET Bakanlığı#Gümrük Kapıları#Uyuşturucu
Gümrüklerde zehre geçit yok... 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 07:00

TİCARET Bakanlığı, Gürbulak, Kapıkule, Kapıköy, İpsala gümrük kapıları ve İstanbul Havalimanı’nda toplam 659 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen altı ayrı operasyonda uyuşturucu kaçakçılığına ağır darbe vuruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda; Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 286 kilogram metamfetamin, İstanbul Havalimanı’nda 173 kilogram esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 153 kilogram esrar, Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 25 kilogram esrar, İpsala Gümrük Kapısı’nda 22 kilogram esrar olmak üzere toplam 659 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalaması gerçekleştirilen uyuşturucu madde imha edildi” denildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TİCARET Bakanlığı#Gümrük Kapıları#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!