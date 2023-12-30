Gümrüklerde 23.1 milyarlık uyuşturucu ve kaçak eşya

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bakanlığımızın, gümrüklü sahalarda başta uyuşturucu ticareti olmak üzere kaçakçılığın her türüne karşı başarılı operasyonları devam ediyor” dedi. Bolat, dün Ankara’da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi’nde yapılan 2023 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı’nda özetle şöyle konuştu:

HAREKET EDEN HER ARAÇ İZLENİYOR

“Hava, kara, deniz ve demiryollarında hareket eden her araç dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bakanlığımızın, gümrüklü sahalarda başta uyuşturucu ticareti olmak üzere kaçakçılığın her türüne karşı başarılı operasyonları devam ediyor. Bu alanda gelişmiş, teknik ve beşeri kapasiteye sahibiz. Bu yılın tamamında 182 milyon yolcunun ülkeye giriş ve çıkışı kontrol edildi. 8 milyon 300 bin konteyner, 966 bin uçak, 108 bin gemi, 4 milyon 800 bin TIR ve kamyon, 5 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemleri yapıldı. 2023 itibarıyla yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde 1302 araç, 3 milyar 210 milyon lira değerinde elektronik eşya, 5 bin tonu aşan yasadışı gıda, 8 milyonu aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı, 446 milyon tütün ve tütün mamulü, 7.5 milyar lira değerinde eşya, 2 milyon 335 bin tıbbi malzeme ele geçirildi.”