Gümrük Muhafaza ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 173 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen ilk operasyonda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR, pasaport ve tescil işlemlerinin ardından fiziki kontrole tabi tutuldu. Yapılan kontrollerde şoför yatağının üzerindeki dolabın içinde şeffaf renkli poşetlerde haplar olduğu görülmesi üzerine aramanın kapsamı genişletilerek detaylı bölgelere inildi. Gerçekleştirilen aramada şoför kabininde bulunan yatağın, minderin, döşemelerin içine, şoför ve yolcu koltuklarının sırt kısımlarına gizlenmiş vaziyette toplamda 61 kilo 262 gram ağırlığında 249 bin 48 adet ecstasy hap ele geçirildi.

NARKOTİK KÖPEKLERİ, UYUŞTURUCUYU ŞOFÖR YATAĞINDA BULDU

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Ekiplerin diğer taraftan Esendere Gümrük Kapısı’nda iki operasyon birden gerçekleştirdi. İlkinde, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir TIR, incelenmek üzere x-ray taramasından geçirildi. Araç kabininde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine arama hangarına sevk edilen TIR burada detaylı kontrole tabi tutuldu. Narkotik dedektör köpeklerin de devreye girdiği aramada şoför kabininde bulunan yatağın içerisine gizlenmiş vaziyette 21 kilo 124 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonun üzerinden çok geçmeden, aynı firmaya ait TIR'da, x-ray taramasından geçirildi ve şüpheli yoğunluk bulunduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen kontrollerde TIR aküsünün bulunduğu bölgeye gizlenmiş halde 54 kilo 632 gram afyon sakızı yakalanarak toplam 75 kilo 756 gram afyon sakızı ele geçirildi.

GÜNEY AFRİKALI YOLCU YAKAYI ELE VERDİ

Gümrük ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda ise Güney Afrika Cumhuriyeti Johannesburg’dan İstanbul’a geleceği belirlenen bir yolcuyu riskli değerlendirerek takibe aldı. İstanbul Havalimanı’nı transit olarak kullanıp tekrar yurt dışına gideceği tespit edilen şüphelinin valiz aramasında 36 kilo 160 gram khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

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OLAYLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 61,2 kilogram ecstasy, 75,7 kilogram afyon sakızı ve 36,1 kilogram khat olmak üzere toplam 173 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Olaylara ilişkin Edirne, Yüksekova ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma başlattı.