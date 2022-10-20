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Gümrük muhafaza ekiplerinden, 16 uluslararası operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#Gümrük#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 11:43

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce, gerçekleştirilen 16 uluslararası operasyonda; ilaç, cep telefonu, kaçak sigara ve kaçak saatler ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik sınır kapıları ve havaalanlarında diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla ortak operasyonlar gerçekleştirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerinden, 16 uluslararası operasyon

Son dönemde gerçekleştirilen 16 uluslararası operasyonda; toplamda 3 milyon 230 bin TL değerinde 352 bin 862 ilaç ve medikal malzeme, 149 bin TL değerinde cep telefonu, 548 bin doldurulmuş makaron, 490 bin boş makaron, 27 bin 220 paket sigara, 2 bin 109 adet elektronik sigara kartuşu ve yaklaşık 300 bin euro değerinde lüks marka saatler ele geçirildi.

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#Ticaret Bakanlığı#Gümrük#Operasyon

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