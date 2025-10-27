×
HABERLERGündem Haberleri

Gümrük Müdürlüğü’nde görevli 5 memura tutuklama

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 19:12

Antalya Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde görevli 5 memur tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde görevli 10 memurun imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ve yasa dışı yollardan piyasaya sürüp maddi menfaat temin ettikleri kaydedildi.

İMHA EDİLMESİ GEREKEN MALZEMELERİ ZİMMETLERİNE GEÇİRDİLER İDDİASI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 adet elektronik sigara ve elektronik sigaraya ait kartuş ve kitler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve yüklü miktarda Türk lirası ele geçirilmiştir." denildi.

10 MEMURDAN 5’İ TUTUKLANDI

Açıklamada, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin serbest bırakıldığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandığı, 5'inin tutuklandığı bildirildi.

 

