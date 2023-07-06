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Gümrük memuruna, İngiliz kadınla olan diyalog nedeniyle soruşturma

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#Loura Mills#Gümrük Memuru#Soruşturma
Gümrük memuruna, İngiliz kadınla olan diyalog nedeniyle soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 22:51

Edirne’de, İpsala Sınır Kapısında görevli bir gümrük memuru hakkında, Türkiye’ye motosikletle giriş yapan İngiliz uyruklu sosyal medya fenomeni Loura Mills (30) adlı kadınla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Yunanistan’dan, Türkiye’ye motosikletiyle giriş yapan İngiliz uyruklu sosyal medya fenomeni Loura Mills, İpsala Sınır Kapısı’nda pasaport kontrolü sırasında ismi açıklanmayan gümrük memuru ile arasında geçen ve kask kamerasıyla kaydettiği İngilizce diyaloğun görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde; Loura Mills ile yakından ilgilenen gümrük memurunun kadına, yaşını, ismini, nereli olduğunu ve nereye gittiğini, daha sonra motosikletini park etmesini, zamanı olup olmadığını ve birlikte kahve içmek istediğini teklif etti. Loura Mills’ın ise ’İstanbul’a gitmem gerek’ cevabını verdiği, gümrük memurunun kadının fotoğrafına ’güzel fotoğraf’ dedikten sonra bir kez daha kahve içmeye davet etti, ardından yalnız olup olmadığını sordu. Mills, ’Hayır yalnız değilim, bir erkek arkadaşım var" cevabını verince gümrük memuru son olarak da "Benden hoşlandın mı?" diye sordu. İkili arasındaki diyalog, kadının herkesten hoşlandığını ve erkek arkadaşını sevdiğini söylemesi ile son buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Loura Millsın kendi sayfasında paylaştığı videonun sosyal medyada yayınlanması tepkilere neden oldu. Paylaşım üzerine İpsala Kaymakamlığı, gümrük memuru hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, gümrük memurunun pasif göreve çekildiği bildirildi. 

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#Loura Mills#Gümrük Memuru#Soruşturma

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