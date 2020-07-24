Gümrük kapılarında 4 operasyonda 127 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, yurt dışına çıkmak üzere gümrük kapısına gelen yabancı plakalı TIR, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda TIR'ın yarı römorkunun taban kısmında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Arama hangarına alınarak dedektör köpeklerle aranan yarı römorkun tabanındaki gözlü bölmede 85 paket içinde 92 kilogram eroin ele geçirildi. Eroinin 25 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

GÜRBULAK'TA 2 OPERASYON

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda peş peşe iki operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda ekipler, yakalanacağını anlayınca saha içine terk edilen oto yedek parçası içindeki gizli bölmede paketlerin içinde 1 milyon 250 bin lira değerinde, toplam 5 kilogram ağırlığında eroin ele geçirdi. Gürbulak’taki ikinci operasyonda ise İran’dan Türkiye’ye gelen yabancı plakalı TIR, risk analizi sonucu x-ray taraması ve dedektör köpeklerin kontrolünden geçirildi. Araçta tespit edilen şüpheli yoğunluğa dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine yapılan aramada; 20 kilogram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 250 bin lira olan, metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

HABUR'DA TIR'DA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise, Irak’tan Türkiye’ye gelen Türk plakalı TIR, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada TIR'ın lastikleri arasında, hava tüpünün içerisinde, şüpheli yoğunluk tespit edildi. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin yanı sıra dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada, şüpheli bölgede bulunan 10 adet torbada 10 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlendi.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ GÖZALTINA ALINDI

Gümrük Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 38,5 milyon lira değerindeki 127 kilogram uyuşturucu maddeye ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ederken, araç sürücüleri gözaltına alındı. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araçlara da el konuldu.