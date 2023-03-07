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Gümrük kaçağı eşyaları satan memur tutuklandı

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#Edirne#Hamzabeyli Sınır Kapısı#Gümrük
Gümrük kaçağı eşyaları satan memur tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 15:10

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yakalanan ve ambarın deposunda emanete alınan çok miktarda gümrük kaçağı eşyayı usulsüz şekilde sattığı iddia edilen memur tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen 'zimmet ve kaçakçılık' soruşturması çerçevesinde gümrük ambarı deposundaki çok miktarda orijinal gümrük kaçağı eşyayı usulsüz şekilde satarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 10 gümrük memuru ile 15 sivil kurum personeli, ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştı.

Gümrük kaçağı eşyaları satan memur tutuklandı

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma devamında içlerinde Gümrük müdürü, gümrük amiri, ambar memuru, muhafaza memurlarının ve sivil şahısların yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 1 ambar memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şahısların, yaklaşık 15 milyon değerinde çok miktarda gümrük kaçağı orijinal eşyayı, gümrük ambarından çıkararak zimmetlerine geçirdiği tespit edildi.

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#Edirne#Hamzabeyli Sınır Kapısı#Gümrük

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