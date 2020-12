Gümrük Birliği’nden sonra en önemli anlaşma

Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından özetle şu açıklamaları yaptı:



İSTİKLAL MARŞI’NIN MESAJLARINI KALBİMİZE KAZIMAK...



“TBMM, kabulünün 100. yılı vesilesiyle 2021’i İstiklal Marşı Yılı olarak ilan etti. Bu ülkenin vatandaşı, bu milletin ferdi olmanın en başta gelen şartlarından biri İstiklal Marşı’nın 10 kıtasındaki tüm mesajlarını kalbimize kazımaktır. İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. Biz tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet dedikçe yüzlerini buruşturanların, biz büyük ve güçlü Türkiye dedikçe kulaklarını kapatanların İstiklal Marşı’na sahip çıkması elbette mümkün değildir.



DÜNYADAN TOPRAK KİRALAMAYA BAŞLADIK



Bugün 140 ülke başka yerlerde toprak kiralamak suretiyle kendini geleceğe hazırlamanın gayreti içerisindedir. Kiralanan toprak miktarı ülkemizin yüzölçümünün üç katına ulaşmıştır. Bu konuda en cazip yer de bakir ve bereketli Afrika topraklarıdır. Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil yarım asır, bir asır sonrasının taleplerine hazırlık yapmaktır. Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık. Böyle bir vizyonu, derdi olmayanlar ülkemizin niçin Sudan’da, Nijer’de toprak kiraladığını anlayamıyor. Anlamakla kalmıyor bir de çıkıp bize ithamlar yöneltiyorlar. Çiftçi, üretici ve insanımızı bize karşı kışkırtmak için tamamı yalan ve çarpıtılmış söylemlerle bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz.



Asgari ücret 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla yüzde 21,5 artışla bekar ve çocuksuz çalışan için net 2 bin 826 lira, evli ve 3 çocuklu çalışan için 3 bin 14 lira olarak uygulanacaktır. Salgın döneminde işverenlerimize 75 lira asgari ücret desteği vermeye başlamıştık. Bu desteği önümüzdeki yıl da devam ettireceğiz. Kısa çalışma ödeneğinin süresini şubat ayı sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık.



DIŞ TİCARETTE ÖNEMLİ MÜJDE



Hazinemizin ihraç ettiği kâğıtlara ve borsamızda işlem gören hisse senetlerine büyük talep var. Uluslararası doğrudan yatırımlarda ülkemize yönelik büyük bir iştah görüyoruz. Rekabetçi, öngörülebilir ve piyasa dostu adımlarla makro ekonomik istikrarı sağlama yolunda ilerliyoruz. Bu vesile ile dış ticaretimiz açısından büyük önem taşıyan gelişmenin müjdesini paylaşmak istiyorum. En önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı çerçevesinde başlayan takvim Perşembe günü tamamlanıyor. Ticari ilişkilerimizin bu ayrılıktan zarar görmemesi için en başından itibaren süreci yakından takip ettik. Uzun müzakereler sonunda İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın (bugün) inşallah bu anlaşmanın imzaları atılıyor. Bu, Gümrük Birliği anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. İnşallah 2021 yılından itibaren hem Türkiye’nin hem İngiltere’nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor.”



AŞILAR YILBAŞINDAN ÖNCE TÜRKİYE'DE



Salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi ülkemizdeki vatandaşlarımızın da en büyük umudu aşı çalışmalarıdır. Türkiye’nin tüm dünya ile beraber normalleşme sürecini yürütebilmesi için aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamız mümkün değil. Menşeine bakmaksızın tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmaları imzalıyoruz. Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin’den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya’dan gelecek aşının da ocakta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz.



YÜZ YÜZE EĞİTİM 15 ŞUBAT'A ERTELENDİ



Asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı altyapılar, bilim insanlarımızın sayesinde 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Bunlardan birinde son aşamaya geçildi. Konunun ilgili bakanlıklarımıza, aşı gelişme çalıştırmalarını yakından takip etmeleri ve gereken işbirliğini göstermeleri hususunda kesin talimat veriyorum. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz.



YETKİLERİ OLSA SERBEST BIRAKACAKLAR



(Muhalefete) Kendi içlerindeki taciz, tecavüz, şantaj, hırsızlık işlerinin üzerini örtmekten bu konulara sıra gelmediği anlaşılıyor. Türkiye aleyhinde alınan her kararın, her saldırının yılmaz savunuculuğunu üstlenme görevini ifa ediyorlar. AİHM ülkemizle ilgili bir davada kendi hukuki süreçlerine İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki benzer yargılamada verdiği kararlara aykırı bir tutum sergiledi. Biz de ‘çifte standartlı, hukuki değil, siyasi saiklerle verilen kararı uygulamayız’ dedik. ‘Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin?’ Demek ki kendileri yetki sahibi olsalar elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Arkasında durdukları kim? Hakkındaki iddianameye göre 37 adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 295 hırsızlık, 15 yağma, 308 işyeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk Bayrağını yakma ve 7 Atatürk’ü Koruma Kanununa muhalefet suçunun işlendiği, 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu. Üstelik bu kişinin burada sayılmayan teröre destek mahiyetinde daha pek çok sözü var.



MUHALEFET REFORMU



Lafa gelince her fırsatta ‘Atatürk’ün partisiyiz’ diye övünen bu kişiler, aynı partinin kendilerine ‘Mustafa Kemal’in askerleri değil it sürülerisiniz’ diyen yöneticisine ses çıkaramamışlardır. Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin bu partilere oy verenlerin ferasetiyle köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum.



ANKARA DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ YENİLENDİ





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin açılışında “Türk müzeciliği sembolik birkaç adım dışında hak ettiği ilgiyi hiçbir zaman görmemiştir. Çok daha vahimi bir dönem müzecilik Ayasofya Camii’nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline döndürülmüştür” dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katıldığı törende özetle şunları söyledi:



SANATÇI AYRIMI YAPMADIK



“Yapının özgün mimari detaylarına sahip kalınarak taşıyıcı duvarların içine çelik kafeslerle güçlendirme yapıldı. Depreme karşı çok daha dirençli hale getirildi. Depolarındaki eserleri akıllı depolama sistemi ile koruma altına aldık. Tüm eserler dijital ortama aktarılmıştır.

İnsanımız arasında ayrım yapmadığımız gibi sanatçılarımız ve sanat dallarımız arasında da asla ayrımcılık yapmıyoruz. Bu topraklara ait ne varsa hepsini kucaklamaya çalışıyoruz. 156 müzemizi yenilerken, 52 yeni müze kazandırdık. 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk