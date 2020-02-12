Gülümser Bulut cinayeti sanığı: 56 günlük bebeğimi kucağıma alamadım

Olay, 20 Ağustos 2018'de Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi 352 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Birlikte yaşadığı annesi Gülümser Bulut'tan haber almayan Hatice Ayhan, teyzesiyle birlikte hastaneleri aradı. Daha sonra teyzesiyle geldiği evde çekyatı açtı ve annesi Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesedini buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Hatice Ayhan, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Görgü tanıklarının evden çıkarken gördüklerini söyledikleri Bulut'un yeğeni Yunus Kahraman ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir'de, 20 yıl önce Nilgün Kırlı'yı (33) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıl önce cezaevinden salıverilen Yunus Kahraman ile Hatice Ayhan hakkında dava açıldı.

AKUSTA'NIN KAYBOLMASI OLAYIYLA İLGİLİ TUTUKLANDI

Dava sürerken, Hatice Ayhan tahliye edildi. Kahraman ise, Özlem Akusta'nın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklandı. Akusta dosyası, Gülümser Bulut dosyasıyla birleştirildi. Birleştirme kararının ardından İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yunus Kahraman ve Hatice Ayhan ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının, Ayhan hakkında Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından verilen raporda, cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirildiğini söyledi.

Duruşmada söz alan Yunus Kahraman, Özlem Akusta olayından tutuklu olmasının kendisini mağdur ettiğini öne sürerek, "Tutukluluk kararımın hem benim hem de ailem için ağır bir tedbir olduğunu düşünüyorum. Eşim, 56 gün önce doğum yaptı ve bebeğimi kucağıma alamadım. Mahkemenin verdiği en ağır adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Yunus Kahraman'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan Özlem Akusta'nın banka kartından para çekerken görüntülenen elin fotoğrafı ile Yunus Kahraman'ın elinin bilirkişi tarafından çekilen fotoğrafının karşılaştırılması için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderilmesini de kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.