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Çorum'da kadın cinayeti: Cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu! Polis memuru eşi tutuklandı  

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#Çorum#Sungurlu#Kadın Cinayeti
Çorumda kadın cinayeti: Cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu Polis memuru eşi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 17:12

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında başından ve göğsünden vurulmuş cansız bedeni bulunan Gülten Ataklı'nın (35) gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı (38), tutuklandı.

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Olay, dün Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkisinde meydana geldi. Köye yakın, çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülten Ataklı olduğu belirlenen kadının başından ve göğsünden vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında Ataklı’nın Samsun'da görev yapan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı gözaltına alındı.

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Ataklı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. Mürsel Ataklı'nın ifadesinde eşiyle piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Daha sonra konuştuk. Ama ben yapmadım. Olayı hatırlamıyorum" dediği belirtildi. Ataklı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gülten Ataklı’nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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#Çorum#Sungurlu#Kadın Cinayeti

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