Gülten Ataklı boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice katledilmişti! Mahkemeden isyan ettiren karar

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Korkunç olay geçen yıl meydana geldi. Polis memuru eşi Mürsel Ataklı'ya boşanma davası açan Gülten Ataklı Çorum'daki annesinin yanına yerleşti. Mürsel Ataklı konuşma bahanesiyle çağırdığı karısını ormanlık alanda vahşice katletti. Tutuklanan katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. Çocuklarının velayeti ise katil Mürsel Ataklı'nın ailesine verildi. Mahkemeden çıkan karar ailesini isyan ettirdi. Kızılkoca ailesi, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Gülten Ataklı'nın ağabeyi Hasan Hüseyin Kızılkoca, "12 yaşındaki çocuğunun annesine 4 el ateş ediyorsun. Kardeşimin göğsünde, şah damarında, kafasında kurşun delikleri vardı. Kasıtlı, planlı, ıssız bir yerde gerçekleştirilmiş bir cinayet ve bunun cezası bu kadar hafif olmamalı. Araçta diğer terliği de olay yerinde bulundu. Ayaklarından dikenler çıkartıldı otopsi sonrasında. Olayı kimin başlattığına dair yeterli delilin bulunmaması gerekçe gösterilerek mahkeme ağırlaştırılmış müebbet cezasını 24 yıl hapis cezasına çevirdi. Yatarı 15 yıl." diye konuştu.

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Gülten Ataklı'nın ablası Sultan Kızılkoca, "Kanı yerde kaldı. Kardeşime iftira atmaya çalıştılar. Çocuğun beynini yıkadılar ve çocuğu da o tarafa çektiler. Babaannesinin evinde kalıyor ve ben çocuğu 10 aydır hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

Gülten Ataklı’nın ablası Canan Kızılkoca, "Sonuna kadar adalet arayacağız kız kardeşim için" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

1 Ağustos 2023 tarihinde Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı bağlı Akdere köyü Topaç mevkisinde yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan Gülten Ataklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ataklı’nın boşanma aşamasındaki eşi Mürsel Ataklı, Samsun’un Havza ilçesinde gözaltına aldı. Sungurlu’ya getirilen Mürsel Ataklı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.