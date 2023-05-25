Gültekin Uysal: Millet İttifakı olarak zor bir yoldan geliyoruz

Haberin Devamı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da ailesine ait konakta Millet İttifakı üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya, Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve Millet İttifakı il başkanları katıldı.

'ZOR BİR YOLDA İLERLİYORUZ'

Gültekin Uysal, davetine katılan Millet İttifakı üyelerine teşekkür ederek, "Bizler Millet İttifakı olarak zor bir yoldan geliyoruz. Normal şartlar altında bir rekabet yaşamadık, yaşamıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Kocatepe'den başlayarak Dumlupınar'da en nihayetinde 9 Eylül'de İzmir'de Türk Milleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir yüzyıl kazandırmış. Böyle bir dönemin sonunda bizlerin de mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve aziz milletimize 10 yıllar kazandırabilmektir. Bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

'HERKES YARININDAN EMİN OLSUN'

Verdikleri mücadelenin kutsal olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, "Biz bu bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir çakıl taşını bile eksiksiz, kendimizden sonra gelen nesillere aktarmak mecburiyetimiz var. Bu büyük ülkede cumhuriyeti değerli, demokrasimizin değerli, laikliğin değerli, temel hak ve hürriyetlerin değerli, özellikle kaybetmeye yüz tuttuğu andan itibaren alın teri dökerek, emek vererek, mücadelesini vererek, verili halde bulduğumuz bu değerleri şimdi daha da anlamlandırıyoruz. Toplumun geniş kitlelerine daha da fazlasıyla mal ediyoruz. İstiyoruz ki bu ülkede herkes yarınından emin olsun, istiyoruz ki bu ülkede herkes eşit fırsatlara sahip olsun, istiyoruz ki bu ülkede nimeti de külfeti de eşit bir şekilde paylaşalım" diye konuştu. (DHA)