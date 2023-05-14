Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gültekin Uysal: 14 Mayıs milletimizin derinden nefes almasına vesile olacaktır

Güncelleme Tarihi:

#AFYONKARAHİSAR#Secim2023#Demokrat Parti
Gültekin Uysal: 14 Mayıs milletimizin derinden nefes almasına vesile olacaktır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 14:32

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da oyunu kullandı. Uysal, "14 Mayıs 1950'nin yıl dönümünde, 14 Mayıs 2023 tarihi de milletimizin derinden nefes almasına vesile olacaktır" dedi.

Haberin Devamı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için memleketi Afyonkarahisar'da oyunu kullandı. Kent merkezindeki Selçuklu İlkokulu'na gelen Gültekin Uysal, halkla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Uysal, daha sonra oyunu kullanacağı sandığa geçti. Burada bir süre bekleyen Uysal, sırası gelince oyunu kullandı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 1950'nin yıl dönümünde 14 Mayıs 2023 tarihi de milletimizin derinden bir nefes almasına vesile olacaktır. Türk demokrasisinin en önemli sermayesi kavgasız, dövüşsüz iktidarları değiştirebilme kabiliyetidir, seçimi icra edebilme kabiliyetidir. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Güzel bir havada artık baharın sonu yazın başlangıcı, milletimizin de bu manada havaya, toprağa, suya cemreler düştüğü gibi her 1 oy sandığa cemre olarak düşecektir. Milletimizin olduğu kadar kadim coğrafyanın, insanlığın da tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" diye konuştu. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#AFYONKARAHİSAR#Secim2023#Demokrat Parti

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğuma ne kadar sorumluluk vermeliyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğuma ne kadar sorumluluk vermeliyim?

#Çocuk Yetiştirme
Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Seyahat
Kraliçe Elizabethin ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar

Kraliçe Elizabeth'in ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar?

#Kral Charles