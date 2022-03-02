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Gülsüm Kuyar'ı çalıştığı okulda öldürmüştü! 7 gün sonra yakalanıp tutuklandı

#ANKARA#Gülsüm Kuyar#Kadın Cinayeti
Gülsüm Kuyarı çalıştığı okulda öldürmüştü 7 gün sonra yakalanıp tutuklandı

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve 7 gün sonra yakalanan Mehmet Kuyar (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 21 Şubat akşamı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra yanına gittiği Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Mehmet Kuyar, yanında getirdiği bıçakla eşi Gülsüm Kuyar'ı 11 bıçak darbesiyle yaralayarak kaçtı. Yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kuyar'ı 7 gün sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuyar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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