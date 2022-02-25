Gülsüm Khalilova kimdir, nereli? Gazeteci Gülsüm Khalilova sesi titreyerek Kiev’deki son durumu anlattı

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Twitter'da paylaştığı bir video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Gülsüm Khalilova, Kiev'deki son durumu şu sözlerle özetledi: “Ölümün gölgesinden herkese merhabalar. Belki bu sizlerle son yayınım olacak. Başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri vatandaşları sığınaklara gitmeleri için çağırılar yapıyor. Bildiğiniz 1941-1945 Varşova olmuş gibi buralar. 21.yüzyılda 1945’in karanlığını yaşıyoruz. Bizim kanal Rusya tarafından çok iyi bilinen bir kanal o yüzden ilk hedefleri arasında. Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir.”

Ölümün gölgesinden herkese merhabalar pic.twitter.com/Ikz3FhXKv8 — Gulsum Khalilova (@KhalilovaGulsum) February 25, 2022

Gülsüm Khalilova kimdir?

Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova Kiev’de yaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan’da yaşadığını söylemişti. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlanan yapan Gülsüm Khalilova bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR’nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Ukrayna’daki gelişmeleri anlık olarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.