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Gülsüm Khalilova kimdir, nereli? Gazeteci Gülsüm Khalilova sesi titreyerek Kiev’deki son durumu anlattı

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Gülsüm Khalilova kimdir, nereli Gazeteci Gülsüm Khalilova sesi titreyerek Kiev’deki son durumu anlattı

Gazeteci Gülsüm Khalilova sesi titreyerek Kiev’deki son durumu anlattı. Kırım tatarlarından olan genç gazetecinin Twitter'da paylaştığı konuşma kısa sürede binlerce beğeni aldı ve bir çok kişi tarafından paylaşıldı. Sözlerine “Savaşın içinden herkese merhaba… Belki bu sizinle son yayınımız olur.” diyerek başlayan Khalilova özellikle "Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir.” cümlesiyle çok konuşuldu.

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Twitter'da paylaştığı bir video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Gülsüm Khalilova, Kiev'deki son durumu şu sözlerle özetledi: “Ölümün gölgesinden herkese merhabalar. Belki bu sizlerle son yayınım olacak. Başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri vatandaşları sığınaklara gitmeleri için çağırılar yapıyor. Bildiğiniz 1941-1945 Varşova olmuş gibi buralar. 21.yüzyılda 1945’in karanlığını yaşıyoruz. Bizim kanal Rusya tarafından çok iyi bilinen bir kanal o yüzden ilk hedefleri arasında. Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir.”

Gülsüm Khalilova kimdir?

Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova Kiev’de yaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan’da yaşadığını söylemişti. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlanan yapan Gülsüm Khalilova bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR’nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Ukrayna’daki gelişmeleri anlık olarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

 

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