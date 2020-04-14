Gülsüm İsminin Anlamı Nedir? Gülsüm Ne Demek?

Gülsüm Arapça kökenli bir isimdir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış olan ve Türkiye'de yerleşik en güzel adlar arasında bulunmaktadır. Gülsüm Türkçe dil kurumu açısından ele alındığında ‘Yuvarlak, dolgun yüzlü güzel’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı ile beraber kız çocuğunuz için ona güzel bir isim hediye edebilirsiniz.

Gülsüm Ne Demek?

Gülsüm hem özel anlamı hem de İslami açıdan önemli bir yeri olan güzel bir isimdir.

- Yuvarlak ve düzgün hatlı güzel,

- Hz. Peygamber (S.A.V.)’in kızlarından biri,

Bu anlamları ile beraber kız çocukları için Türkçede yer alan ve en özel isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Gülsüm tek başına kullanılabilirken aynı zamanda farklı İsimlerle de güzel bir uyum sağlamaktadır. Son dönemlerin en popüler olan ve internette sık araştırılan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gülsüm aynı zamanda edebi eserlerde, televizyonda ya da yazılı basında sıkça karşılaşılan kız isimlerinden biridir. Bu yüzden ilgi çeken ve çocukları adına isim arayan anne ve babalar için dikkat çekmiş durumda. Gülsüm ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.