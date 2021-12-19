Gülsüm Bilgiç'i öldüren eşi tutuklandı

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Demre'nin Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, dün saat 02.00 sıralarında 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine av tüfeğiyle ateş edip polis çağırdı.

Polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Metin Bilgiç'i gözaltına aldı. Gülsüm Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Metin Bilgiç, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bilgiç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Gülsüm Bilgiç'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere morgdan alındı.