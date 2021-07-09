Gülseren Budayıcıoğlu Hürriyet'te! Yarından itibaren her hafta sizlerle buluşacak

KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu Ankaralı bir ailenin kızı olarak 1947 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini TED Koleji’nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında önce TRT Ankara Radyosu’nda, daha sonra da TRT’de 5 yıl boyunca kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı.

Öğrencilik yıllarında hem televizyonculuk kariyerini sürdürüp hem de tıp fakültesinin zorlu dersleriyle mücadele etti. Bu süreçte TRT’de anons spikerliğinden eğlence programları sunmaya kadar çok sayıda programda görev aldı. Okulun bitişi ve uzmanlık alanı seçme zamanı geldiğinde ise artık bir tercih yapması gerekiyordu. Bu süreçte uzmanlığını yapmak üzere fizik tedavi bölümüne girdi. Henüz televizyondaki memurluğunu sona erdirmemişti.

('Camdaki Kız' dizisi)

Ankara Üniversitesi’nin o zamanki rektörü Prof. Dr. Rıdvan Ege, “İki yerde memurluk olmaz! Bu devam ederse işine son verilecektir” dediği zaman seçimini doktorluktan yana kullandı. Bu yıllarda psikiyatriye olan ilgisi başladı. 1973 yılında tıp fakültesinden sınıf arkadaşı Aydın Budayıcıoğlu’yla evlendi. Budayıcıoğlu’nun bu evlilikten Hasan Murat ve Yağmur adında iki çocuğu bulunuyor.

Psikiyatri alanında uzmanlığını 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden aldı ve burada 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında Üniversite’den ayrıldı, 2005 yılına kadar, Ankara’da serbest hekim olarak çalıştı. 2005 yılında Ankara’nın Cinnah Caddesi’nde üç doktor arkadaşı ile birlikte Ankara’nın ilk özel psikiyatri merkezi olan Madalyon Psikiyatri Merkezi’ni kurdu.

İLK KİTABI 2004’TE YAYINLANDI

GÜLSEREN Budayıcıoğlu’nun yazarlık kariyeri ise 2004 yılında yazdığı ‘Madalyonun İçi, Bir Psikiyatristin Not Defterinden’ kitabıyla başladı. 2008 yılında ‘Günahın Üç Rengi, Madalyonun Öteki Yüzü’ isimli kitabını yayınladı. Bu iki kitapta kısa hikâyelerle farklı psikiyatrik sorunları ele alan Budayıcıoğlu ‘Hayata Dön’, ‘Kral Kaybederse’, ‘Camdaki Kız’ gibi kitaplarıyla roman türüne geçti.

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