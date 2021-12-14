Gülseren Budayıcıoğlu, Berfin’in evliliğini yorumladı: Önce öfkesini gösterdi şimdi de çaresizliğini

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Berfin iki yıl içinde git-gelli bir süreç yaşadı. Sonunda neden hayatını mahveden bu adamla evlendi... Sizce neden?

Berfin olayı ilk yaşadığında çok öfkeli. Ancak 2 yıl içerisinde bu öfke dozunun yavaş yavaş indiğini ve hayatın acı gerçekleriyle yüzleştiğini görüyoruz. Sanırım ona bu şiddeti gösteren Ozan’ın ailesi devreye girdi. Kıza sevgi ve şefkat gösterdiler, güven verdiler. Neden, çünkü onlar da Ozan’ı cezaevinden kurtarma peşinde. Tamamen çaresizlik sebebiyle Berfin bu çocuğa teslim oldu ve evlilik kararı aldı diye düşünüyorum. Bir çaresizlik hissi sonucu bu çocukla evleneyim, hiç olmazsa benim de bir evim çocuğum, beni koruyup kollayan birileri olsun diye düşünmüş olabilir. Fakat bunun çok önemli psikolojik altyapıları var.

Berfin’i bu evlilikte neler bekliyor?

Bu denli büyük şiddet aniden gelmez. Bu tip erkekler ilk günden itibaren kız arkadaşlarına bu eğilimlerini belli ederler. Şüphecidir, nerede kaldın bu saate kadar der, başkasına mı bakıyorsun der. İlişkinin en başında ufak ufak şiddet meyili olan tepkiler göstermeye başlar. Zaten öfkelerini kontrol edemeyen, alıngan, şüpheci ve son derece güvensiz erkeklerdir bunlar. Bu tip kişiler hem etrafa korku salarlar hem de dünyadan çok korkarlar. Çok ciddi aşağılık duyguları vardır. Birlikte olduğu kadınlar onlar için çok önemlidir. Çünkü hiç olmazsa geçmişte göremedikleri saygıyı ve değerli olabilmeyi bu kadınlarla telafi etmek isterler. Ve artık o kadın onların tek kurtarıcısı, tek hedefi haline gelir. Eğer o kadın da onları istemezse bunu hayatın sonu gibi görürler.

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ŞİDDET ZİNCİRİ

Uzaktan bakıp suç makinesi, katil, psikopat, sosyopat dediğimiz tiplerin iki türü vardır. Biri zaten yapısal olarak şiddete eğilimlidirler. Empati kuramazlar. Ama bizim ülkemizdeki şiddet gösterenlerin büyük çoğunluğu aile içerisinde şefkat görmemiş çocuklardır. Hayata karşı büyük bir öfke içerisindeler. Şiddete alışkındırlar ve bunu zihinleri çoktan normalize etmiştir. Hayata karşı biriktirdikleri öfkenin tamamını, sanki tek suçlu oymuş gibi bu kadınlara yönlendirirler. Ben bunun adına şiddet zinciri diyorum. Şiddeti bu kadar normalize ederek büyüyen bir çocuk kendi hayatında da bunu maalesef ki tekrarlar.

BERGEN’İN HİKÂYESİ

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Berfin böyle bir adamla evlendiği için asla doğru yaptı demiyorum. Ama bir psikiyatrist olarak onu anlıyorum. Şarkıcı Bergen’in hikâyesini hepimiz biliyoruz. Bu adam ilk öfke anında yine Berfin’e şiddet uygulayacak, belki dövecek belki daha ağır şeyler yapacak. Çünkü adamın kumaşı bu. Berfin’le evliyken başkalarıyla da ilişkileri olma ihtimali yüksek. Ancak bu adam, ilişki içerisinde olduğu tüm kadınlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bu şiddet zinciri nasıl kırılır?

Şiddetin çok farklı şekilleri var. Bu tip erkeklerle ilişki kuran kadınların çoğu şiddete aşinadır. Evlerinde de benzer şiddete maruz kalmışlardır. Bu da onların şiddeti ilk gördükleri anda tanımlayamamasına sebep oluyor. Aslında o erkek en ufak bir bakışından bile şiddete eğilimini hissettiriyor. Doğduğu evde şiddet görmeyen kadınlar, en ufak şiddet eğiliminde bunu tanır, bu erkeklerden uzak durur.

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BERFİN’İ ANLAMAYA ÇALIŞMALIYIZ

Berfin’e gösterilen tepkileri nasıl karşılıyorsunuz?

Berfin’i anlamaya çalışmalıyız. Berfin yaşadıklarından dolayı çok öfkeliydi, intikam hisleriyle doluydu, verdiği demeçlerde bu hislerini gösterdi. Şimdi de bize çaresizliğini gösteriyor. Berfin bu adamla evlenmese onu nasıl bir hayat bekliyordu? O kendini yalnız, itibarsız bir hayatın içerisinde hissediyordu. Ben Berfin doğru yaptı demiyorum ama onun çaresizliğini anlayalım diyorum.

ŞİKÂYETİNİ GERİ ALMIŞTI

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HATAY’ın İskenderun ilçesinde yaşanan asitli saldırıdan sonra Berfin Özek’in dramı tüm Türkiye’de yankı uyandırmıştı. Berfin, saldırıdan 4 ay sonra verdiği röportajda “Benim çektiğim acıyı o da çeksin istiyorum. Bana cehennem ateşini yaşattı” demişti. Ancak daha sonra şikâyetini geri alınca Çeltik son duruşmada tahliye edilmişti. İkili nikâh masasına oturunca bir kez daha Türkiye onları konuştu.

BERFİN olayıyla gündeme gelen şarkıcı Bergen’in gerçek ismi Belgin Sarılmışer. 1982 yılında çıkarttığı ‘şikayetim var’ albümüyle tüm Türkiye tarafından tanındı. 31 Ekim 1982 akşamı kocası kıskançlık bahanesiyle yüzüne kezzap attı. İki gözünü birden kaybetse de, geçirdiği peş peşe ameliyatlarla sol gözü yeniden görme yetisine kavuştu. Sağ gözündeki hasarı saçlarıyla ya da güneş gözlüğü takarak gizledi. 1986’da dördüncü albümü Acıların Kadını’nı yayınladı ve kendi hayat hikayesini anlatan aynı isimdeki filmde oynadı. Ağustos 1989’ta, Adana’nın Pozantı ilçesinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürüldü.