Son dakika: Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

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Gülşen hakkında 21 Ekim'de yapılan ilk duruşmada İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yurt dışı yasağının devam kararı vermesi üzerine avukatı Emek Emre tarafından üst mahkemeye sunulmak üzere itiraz dilekçesi sunulmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, "Sanığın savunmasının alınmış olması, duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmiş olması, üzerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta ve adli kontrol tedbirleri altında geçirdiği süre, bu ana kadar hakkında hükmedilen adli kontrol tedbirlerine uygun davranması da gözönüne alındığında ileride telafisi güç ve imkansız zararlara yol açmaması için sanık hakkında hükmedilen adli kontrol tedbirinin değiştirilmesine karar vermek gerekmiştir" denildi.



GÜVENCE YATIRILMASI İÇİN 2 HAFTA SÜRE VERİLDİ



Mahkeme, Gülşen Çolakoğlu'nun yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına yönelik itirazın kabulüne karar verdi. Sanık Gülşen Çolakoğlu hakkındaki yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin güvence miktarı yatırmak şeklinde değiştirilmesine hükmedildi.



Sanığa 250 bin TL'lik güvence miktarını yatırması için 2 hafta süre verilmesine karar veren mahkeme, güvence miktarı yatırılıp makbuz mahkemeye sunulduğunda sanık hakkındaki yurt dışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Gülşen'in avukatı Emek Emre ise parayı bugün yatırarak makbuzu mahkemeye sunacaklarını belirtti.



İDDİANAME

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, "müşteki (şikayetçi)" olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslami yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. Gülşen Çolakoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Gülşen Çolakoğlu'nun Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.



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Gözden Kaçmasın Gülşen hakim karşısında... İşte mahkemedeki ilk ifadesi Haberi görüntüle

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