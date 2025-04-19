×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gülşen konserine tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Gülşen#Konser#Soruşturma
Gülşen konserine tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 07:00

Geçen kasımda Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan başkan yardımcısı ile 2 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken, 2 kişi ise tutuklandı.

Haberin Devamı

2024 yılı Kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine İzmir Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 5 ay süren araştırmanın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Soruşturma çerçevesinde, iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilerin gözaltına alınması talimatı verildi. Savcılık talimatıyla Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. gözaltına alındı. Eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülşen#Konser#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!