Gülşen konserine tutuklama

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2024 yılı Kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine İzmir Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 5 ay süren araştırmanın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Soruşturma çerçevesinde, iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilerin gözaltına alınması talimatı verildi. Savcılık talimatıyla Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. gözaltına alındı. Eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.