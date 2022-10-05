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Gülşah yendi sıra ablasında

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#Meme Kanseri#Meme Kanseri Farkındalık Festivali#Kanser
Gülşah yendi sıra ablasında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

Memorial Pembe Farkındalık Festivali, her yıl ekim ayında toplumda kanser bilincinin oluşması ve meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için düzenleniyor.

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Meme Kanseri Farkındalık Festivali’nde kanserle mücadelesini kazanarak sağlığına kavuşanlar da başarı hikayeleriyle ilham verdi. Biri meme diğeri mide kanseri olan kız kardeşler de kanserle mücadele hikayelerini paylaştı. 42 yaşındaki Gülşah Aslan’ın saçlarındaki dökülme nedeniyle gittiği hastanede mide kanserine yakalandığı ortaya çıktı. 47 yaşındaki ablası Elif Aslan’a da kısa bir süre sonra hastanede meme kanseri teşhisi konuldu. Gülşah tedavisini tamamlayarak mide kanserini yendi. Elif Aslan da meme kanserini atlamak için kardeşi Gülşah’ın da moral desteği ile Memorial Şişli Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Serkan Keskin’in kontrolünde tedavisini sürdürüyor. 

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Memorial Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi-Prof. Dr. Halit Yılmaz: “Meme kanseri, erken tanı ile tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken tanıda en önemli faktör meme kanseri farkındalığıdır. Kadınların aylık kendi kendine meme muayenesi, yıllık hekim kontrolü ve radyolojik tetkiklerin yapılması erken teşhis ve tedavinin basamaklarını oluşturur.”

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#Meme Kanseri#Meme Kanseri Farkındalık Festivali#Kanser

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