Gülşah yendi sıra ablasında

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Meme Kanseri Farkındalık Festivali’nde kanserle mücadelesini kazanarak sağlığına kavuşanlar da başarı hikayeleriyle ilham verdi. Biri meme diğeri mide kanseri olan kız kardeşler de kanserle mücadele hikayelerini paylaştı. 42 yaşındaki Gülşah Aslan’ın saçlarındaki dökülme nedeniyle gittiği hastanede mide kanserine yakalandığı ortaya çıktı. 47 yaşındaki ablası Elif Aslan’a da kısa bir süre sonra hastanede meme kanseri teşhisi konuldu. Gülşah tedavisini tamamlayarak mide kanserini yendi. Elif Aslan da meme kanserini atlamak için kardeşi Gülşah’ın da moral desteği ile Memorial Şişli Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Serkan Keskin’in kontrolünde tedavisini sürdürüyor.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR



Memorial Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi-Prof. Dr. Halit Yılmaz: “Meme kanseri, erken tanı ile tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken tanıda en önemli faktör meme kanseri farkındalığıdır. Kadınların aylık kendi kendine meme muayenesi, yıllık hekim kontrolü ve radyolojik tetkiklerin yapılması erken teşhis ve tedavinin basamaklarını oluşturur.”