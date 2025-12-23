Gülşah Durbay’ın annesi: Serumla misafir ağırlıyordu

Haberin Devamı

Kolon kanseri tedavisi gören Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık’ta rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Kan değerlerinde yaşanan değişiklik üzerine kontrol ve gözetim amacıyla yoğun bakıma alınan Durbay’ın durumu takip eden günlerde ağırlaştı. Çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay, entübe edilerek solunum cihazına bağlandı. Durbay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 14 Aralık’ta hayatını kaybetti.

Kızının hastalığı boyunca hep iyi olacağına inandığını, bu nedenle işinden uzak kalmayı hiç düşünmediğini, kemoterapi aldığı dönemlerde dahi görevine devam ettiğini anlatan Fatma Durbay, “Hep iyi olacağını düşünüyordu. Kemoterapi sonrası hastanede kalması gerektiğinde bile önce eve gelip, ertesi gün belediyeye gidiyordu. Hatta işini o kadar çok seviyordu ki kemoterapi pompasıyla belediyeye gidiyor, serum takılıyken misafirlerini odasında ağırlıyordu” dedi. Kızının işine gösterdiği özen nedeniyle zaman zaman sağlığını ihmal ettiğini de dile getiren anne Durbay, “Evde dinlenmesi gerekirken hep koşuyordu. Seçim sürecinde rahatsızlanıyordu, ateşleniyordu, soğuk havalarda çalışıyordu. ‘Bir gün bari dinlen’ diyordum. Ülseratif kolit rahatsızlığı vardı, doktor kontrollerini de zaman zaman ihmal etti” diye konuştu.

- Gülşah Durbay’ın kadınlara ve çocuklara özel bir hassasiyeti olduğunu vurgulayan Fatma Durbay, kızının en büyük hayalinin çocuklar için kreşler açmak olduğunu dile getirerek, “Hem anneler sosyalleşsin hem çocuklar güvenli bir ortamda olsun istiyordu. Adına henüz bir vakıf ya da kalıcı çalışma planlayamadık. Çok büyük bir acı yaşadık. İlerleyen süreçte böyle bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Kızım kendini o kadar çok sevdirmiş ki bunu görmek bizi mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. Baba Osman Durbay da kızının ardında bir anlayış ve duruş bıraktığını söyledi.