Gülperi'nin ABD'de kahreden ölümü! Nedeni belli oldu

İstanbul'da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Gülperi Türker, yüksek öğrenim için gittiği ABD'nin New York kentindeki evinin banyosunda arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu. Epilepsi hastalığı bulunduğu belirtilen Türker'e yapılan otopsinin ön raporu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu aracılığıyla, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan ailesine bildirildi. Otopsi raporuna göre, Türker'in banyoda düşüp, başına taşa çarpması sonucu iç kanamaya bağlı olarak öldüğü belirtildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan anne Gülhan, baba Dursun Türker, kızlarının ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. İlçede çiftçilik yapan Dursun Türker, eşi ile birlikte kızının cenazesini almak üzere İstanbul'a gitti. Cenazesi ABD'den getirilecek olan Gülperi Türker, yarın Şarköy'de toprağa verilecek.

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