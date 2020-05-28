Türkiye Gülnur Kocabaş cinayetini konuşuyor - Gülnur Kocabaş kimdir?

Türkiye bu kez hayatının baharında katledilen Gülnur Kocabaş cinayetiyle sarsıldı. Elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, sevgilisinin tüfeğinden çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Kocabaş’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yarın Kütahya ili Şaphane ilçesine defnedileceği öğrenildi. Yusuf A. ise suç aleti tüfekle olay yerine gelen polislere teslim oldu.

Gözaltına alınan Yusuf A.'nın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği öğrenildi. Öte yandan Gülnur Kocabaş'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

22 yaşındaki kadın Gülnur Kocabaş’ın katil zanlısı Yusuf A.’nın hırsızlık ve kasten adam yaralamaktan daha önceden sabıkası olduğu öğrenildi.

Gülnur Kocabaş kimdir?

Gülnur Kocabaş’ın doğma büyüme Kütahya’nın Şaphane ilçesinden olduğu, ancak 2 yıl önce çalışmak için 26 yaşındaki ablasıyla birlikte Manisa’ya yerleştiği öğrenildi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş’ın katil zanlısı Yusuf A.’nın, Aydın’ın Söke ilçesinde yaşadığı onun da çalışmak için Manisa’ya geldiği öğrenildi. Zanlı Yusuf A. ile hayatını kaybeden Kocabaş’ın yaklaşık 1 yıl önce çalıştıkları fabrika da tanıştıkları belirlendi.