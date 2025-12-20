Güllü'yü keşfeden isim CNN TÜRK'e konuştu: 'Ölmeden 3 gün önce aradı, hüngür hüngür ağlıyordu'

Haberin Devamı

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u 1993 yılında o keşfetti, müzik dünyasıyla tanıştırdı. Güçlü sesini milyonlara ulaştırdı. Güllü'nün hayatını kaybetmeden üç gün önce aradığı müzik yapımcısı Şahin Özer, son konuşmalarını CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'a anlattı.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYORDU"

Özer, "İyi misin, nasılsın faslından sonra herhalde çok duygulu bir anıydı. Ağlamaya başladı. 'Bana babalık, abilik yapıp ilk günkü gibi bana sahip çıkar mısın? 10 tane şarkı yaptım, bu şarkıları senin stüdyondan alıp sen çıkartır mısın? Abi bana klip çeker misin?' dedi. Sığınacak liman arıyordu. Ben telefonu kapatırken hüngür hüngür ağlıyordu." dedi.

"GÜLLÜ ORGANİZE CİNAYET KURBANI"

Güllü, o konuşmadan 3 gün sonra Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şahin Özer, Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Özer, "Gül; yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Ailenin içinde çaresizlik, kaos vardı. Etrafındaki insanlardan sıkılmıştı. Kızının yanındaki arkadaşının bir şeyleri çok iyi bildiğini ve bunu da anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada birilerini suçlamak çok kolay. Onu yapmak istemiyorum ama bu iş tam bir organize işi olduğunu düşünüyorum. Yani kızı bir şekilde bir cinnet halinde anneyi attı." diye konuştu.

Şahin Özer, Güllü'nün yeni albümü için hazırladığı şarkıların stüdyodan alındığını da iddia etti. "O kız vefat etmiş ertesi gün veya 3 gün sonra, 5 gün sonra gelip buradan şarkıları almışsınız. En azından etik olarak bana çıkıp da 'Abi ben bu şarkıları alıyorum' demesi gerekmez mi?" diye sordu.

OLAY

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Haberin Devamı

Gözaltına alınanlardan Tuğyan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.