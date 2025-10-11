Güllü’nün ‘tırnak’ raporu çıktı... Yabancı DNA yok

Haberin Devamı

Güllü’nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi. Pencereden düşmeden önceki son anları da evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam etti.

BOĞUŞMA YAŞANMAMIŞ

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir rapor daha soruşturma dosyasına girdi. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı DNA incelemesi raporu olaydaki muğlak noktalardan birini daha aydınlatacak nitelikte. Rapora göre Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sı bulundu, başka herhangi birine ait iz bulunmadı. Bu bulgu, Güllü’nün düşmeden önce herhangi bir boğuşma ya da fiziksel müdahale yaşamadığını ortaya koydu. Olay akşamı evde kaydedilen görüntülere dair ses analizinin raporu ise henüz tamamlanmadı.