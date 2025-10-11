×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güllü’nün ‘tırnak’ raporu çıktı... Yabancı DNA yok

Güncelleme Tarihi:

#Güllü#Gül Tut#DNA Raporu
Güllü’nün ‘tırnak’ raporu çıktı... Yabancı DNA yok
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 07:00

ARABESK müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı ‘Güllü’ olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Yalova Çınarcık’taki evinin 6’ncı katından pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Güllü’nün cenazesi, 27 Eylül’de İstanbul Tuzla’da toprağa verildi.

Haberin Devamı

Güllü’nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi. Pencereden düşmeden önceki son anları da evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam etti.

BOĞUŞMA YAŞANMAMIŞ

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir rapor daha soruşturma dosyasına girdi. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı DNA incelemesi raporu olaydaki muğlak noktalardan birini daha aydınlatacak nitelikte. Rapora göre Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sı bulundu, başka herhangi birine ait iz bulunmadı. Bu bulgu, Güllü’nün düşmeden önce herhangi bir boğuşma ya da fiziksel müdahale yaşamadığını ortaya koydu. Olay akşamı evde kaydedilen görüntülere dair ses analizinin raporu ise henüz tamamlanmadı.

Gözden KaçmasınGüllünün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı O gece ne kadar alkollüydüGüllü'nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! O gece ne kadar alkollüydü?Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınYerler gerçekten kaygan mı Pencerenin yüksekliği ne kadar İşte Güllünün odasıYerler gerçekten kaygan mı? Pencerenin yüksekliği ne kadar? İşte Güllü'nün odası!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güllü#Gül Tut#DNA Raporu

BAKMADAN GEÇME!